MEC cria grupo para detalhar tabela de pontos para o Enem

O Ministério da Educação (MEC) publicou no Diário Oficial da União portaria que estabelece a criação de um grupo de trabalho para definir como será a “Tabela de Aderência” na reformulação que a pasta está planejando para atualização do formato do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

De acordo com a pasta, a tabela será utilizada no Sistema de Bonificação do exame nacional, com a pontuação que servirá de referência para as vagas em cada curso.

Nesse sentido, a Portaria nº 826 detalha as competências e composição do grupo. Segundo o documento, o grupo á prazo de um ano para a conclusão dos trabalhos. Será de responsabilidade do grupo elaborar um relatório com o detalhamento da tabela, que deverá abranger cursos técnicos de nível médio e cursos superiores. Veja a Portaria nº 826 na íntegra.

Ainda de acordo com o documento, o grupo de trabalho será composto por representantes e suplentes de diversas diretorias ligadas ao MEC. Portanto, serão inclusos representantes do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela realização do Enem, e do Conselho Nacional de Educação (CNE).

A Portaria estabelece ainda que o grupo vai realizar reuniões bimestrais por videoconferência. O grupo deverá informar por meio de relatório os resultados dos trabalhos à Diretoria de Políticas e Regulação da Educação Profissional e Tecnológica e ao secretário de Educação Profissional e Tecnológica do MEC, a quem caberá a apreciação e a aprovação do relatório.

Com informações da Agência Brasil.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IF Goiano abre nesta sexta (4) o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 de cursos superiores; saiba mais.