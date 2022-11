O Ministério da Educação (MEC) torna público os calendários de inscrições para os primeiros processos seletivos de 2023 do Sistema de Seleção Unificada (Sisu), do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Já o resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2022 será divulgado em fevereiro de 2023, de acordo com informações oficiais.

MEC divulga os prazos de inscrição do Sisu, Prouni e Fies para o primeiro semestre de 2023

De acordo com o Ministério da Educação (MEC), os estudantes que realizaram o Enem já podem se planejar para concorrer a milhares de vagas para ingressar no ensino.

Classificação

Em todos os processos seletivos, a classificação é realizada com base na nota obtida no exame de 2022, mas para o Prouni também serão válidas também as notas obtidas no Enem de 2021. Para o Fies, quem participou de uma das edições do Enem, a partir de 2010 até a mais recente, poderá se inscrever, segundo destaca o Ministério da Educação (MEC).

Os editais que regem esses três processos seletivos serão publicados em janeiro. Os documentos detalham os cronogramas completos e as regras de cada processo seletivo. Em datas mais próximas da abertura das inscrições, o Ministério da Educação (MEC) divulgará os quantitativos de vagas para a primeira edição de 2023 do Sisu, Prouni e Fies.

Conforme destaca o Ministério da Educação (MEC), as inscrições para os três processos seletivos são gratuitas e devem ser efetuadas, exclusivamente, pela internet, no portal Acesso Único.

Sisu

No dia 28 de fevereiro, estarão abertas as inscrições do Sisu, que poderão ser realizadas até o dia 3 de março. No dia 7 de março, o resultado poderá ser conferido na página do Sisu.

Prouni

Para o Prouni, o período de inscrição será de 7 a 10 de março. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 14 e o da segunda chamada, no dia 28 de março, informa o Ministério da Educação (MEC).

Fies

De 14 a 17 de março é o prazo de inscrição para o Fies. E o resultado da chamada única será divulgado no dia 21 de março.

Cronograma de adesão

Segundo informa a divulgação oficial, foram publicados, ainda, dois editais referentes a processos seletivos do Ministério da Educação (MEC). O Edital nº 112, de 23 de novembro de 2022, torna público o cronograma e os demais procedimentos relativos à adesão, à renovação da adesão pelas Instituições de Ensino Superior (IES) e à emissão de Termo Aditivo ao processo seletivo do Prouni referente ao primeiro semestre de 2023.