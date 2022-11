MEC informa principais datas do SiSU, ProUni e Fies 2023/1

O Ministério da Educação (MEC) informou as principais datas das seleções do Sistema de Seleção Unificada (SiSU), do Programa Universidade para Todos (ProUni) e do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) para o primeiro semestre de 2023.

De acordo com a pasta, o período de inscrição para o 1º processo seletivo do SiSU 2023 será de 28 de fevereiro a 3 de março de 2023. Já a divulgação do resultado está prevista para o dia 7 de março.

A seleção dos inscritos será feita exclusivamente a partir das notas obtidas pelos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2022. O SiSU seleciona alunos para ingresso em cursos de graduação de instituições de ensino superior públicas.

Para o ProUni do primeiro semestre de 2023, as inscrições serão recebidas de 7 a 10 de março. A divulgação do resultado contará com duas chamadas. A primeira chamada está prevista para o dia 14 de março, enquanto o a segunda chamada está marcada para 28 de março. Conforme o MEC, para a seleção do ProUni 2023/1, serão aceitas as notas do Enem 2021 e 2022.

Já o período de inscrição para o Fies 2023/1 será de 14 a 17 de março. Esse processo seletivo conta com uma chamada única. A lista de aprovados está prevista para o dia 21 de março. Essa seleção aceita as notas do Enem de 2010 até 2022.

Editais

Ainda de acordo com o MEC, a divulgação dos editais de abertura dos processos seletivos dos três programas será feita em janeiro de 2023. Nos editais, os interessados poderão consultar o cronograma completo dos processos seletivos, as regras e procedimentos de cada um.

O MEC deve divulgar o número de vagas, bolsas e financiamentos ofertados em data mais próxima aos períodos de inscrição. Os interessados poderão se inscrever no SiSU, no ProUni e no Fies de forma gratuita, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

