O primeiro domingo de prova do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) acontecerá em 13 de novembro, de acordo com informações oficiais do Ministério da Educação (MEC).

MEC orienta sobre o que NÃO pode ser feito nos dias de prova do Enem

Segundo destaca a publicação oficial, nesta reta final, o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), órgão vinculado ao Ministério da Educação (MEC), reforça as orientações aos participantes, destacando tudo o que ele precisa saber para realizar o Enem 2022 com tranquilidade e segurança.

Primeiro dia

Conforme explica o Ministério da Educação (MEC), no primeiro dia, além da redação, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias e ciências humanas e suas tecnologias.

Segundo dia

Já no segundo dia, 20 de novembro, os participantes realizarão as provas de ciências da natureza e suas tecnologias, assim como de matemática e suas tecnologias, complementa a divulgação oficial.

Antes de entrar na sala, o participante receberá um envelope porta-objetos para guardar todos os itens proibidos, destaca o Ministério da Educação (MEC). Visto que é obrigatório que os equipamentos eletrônicos estejam desligados e sejam guardados dentro do envelope, e que este seja alojado debaixo da carteira.

O que pode eliminar um participante?

O Ministério da Educação (MEC) informa que será eliminado o participante que portar qualquer um dos itens a seguir fora do envelope porta-objetos fornecido pelo aplicador, ao ingressar na sala de provas:

Declaração de comparecimento impressa;

Óculos escuros e artigos de chapelaria, como boné, chapéu, viseira, gorro ou similares;

Caneta de material não transparente, lápis, lapiseira, borrachas, réguas, corretivos;

Livros, manuais, impressos, anotações;

Protetor auricular;

Relógio de qualquer tipo;

Quaisquer dispositivos eletrônicos, como telefones celulares, smartphones, tablets, wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e/ou similares, ipods, gravadores, pendrive, mp3 e/ou similar;

Alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico;

Fones de ouvido e/ou qualquer transmissor, gravador e/ou receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens;

Quaisquer outros materiais estranhos à realização da prova.

Além disso, é proibido portar bebidas alcoólicas e usar drogas ilícitas ou cigarros e outros derivados do tabaco, no local de provas, destaca o Ministério da Educação (MEC).

Sobre a abertura dos portões

Conforme informa o Ministério da Educação (MEC), às 12h, começarão os procedimentos de identificação com a abertura dos portões. A ida ao banheiro após esse horário requer nova identificação do participante para retorno à sala.

Portanto, é importante separar o cartão de confirmação, a caneta preta com embalagem transparente, a garrafa de água, também com embalagem transparente, e o lanchinho, considerando todas as orientações do Ministério da Educação (MEC).