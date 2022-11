MEC realiza webinar sobre a conexão entre universidades e empresas no setor de energia

Especialistas do setor de energia se reúnem nesta quinta-feira (03), a partir das 10h30, no webinar “Conexão Universidade-Empresa em Energia – como impulsionar?” para apresentar, entre outros temas, o desenvolvimento de um protótipo para conectar universidades e empresas na promoção de Soluções Energéticas Sustentáveis (SES), segundo informação oficial do Ministério da Educação (MEC), publicada no dia 1º de novembro de 2022.

Conforme informações do Ministério da Educação (MEC), as inscrições podem ser realizadas por meio de link disponível no site oficial da Pasta. Com apoio do Governo Federal, o evento virtual também divulgará novos estudos sobre mapeamento de agentes e diagnósticos de três boas práticas nacionais e internacionais na área energética.

Avanços, soluções e sustentabilidade

Além de apontar os avanços do projeto Energy Big Push 2.0, no âmbito do Eixo 2, para oportunizar soluções energéticas sustentáveis no país, de acordo com o Ministério da Educação (MEC).

O webinar, que ficará gravado com a possibilidade de ser disponibilizado posteriormente, também abordará temas a respeito das necessidades de provedores e demandantes de soluções e sobre o que falta para que ocorra essa inovação, segundo destaca a divulgação oficial.

Expectativas e novas ideias

O evento virtual abrirá espaço para que os participantes falem e sejam escutados e assim incluírem suas expectativas nas etapas seguintes do projeto, informa o Ministério da Educação (MEC).

Palestrantes convidados pelo Ministério da Educação

Conforme destaca a publicação oficial, entre os palestrantes estarão representantes do Centro de Gestão e Estudos Estratégicos (CGEE), que promove a iniciativa; da Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul; do Instituto de Recursos Naturais da Universidade Federal de Itajubá.

Além de um especialista em políticas de inovação e trajetórias tecnológicas em fontes renováveis de energia e uma colaboradora do projeto, informa o Ministério da Educação (MEC).

Conexão Universidade-Empresa em Energia – como impulsionar?

O evento será realizado em uma nova data, 03 de novembro, das 10h30 até 12h, pela plataforma Zoom. De acordo com informações oficiais, a programação tem como objetivo apresentar o estudo de benchmarking realizado sobre o tema.

Soluções Energéticas Sustentáveis (SES)

Além disso, o evento também irá debater a estrutura de mapeamento de provedores e demandantes de Soluções Energéticas Sustentáveis (SES) e promover uma discussão inicial para debater a criação de uma ferramenta digital de conexão universidade-empresa para facilitar a relação entre esses provedores e demandantes de SES, conforme publicação oficial.