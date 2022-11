Médico da CBF confirma entorse no tornozelo de Neymar

Foto: Reprodução / Globoplay

Neymar teve de deixar o campo chorando durante a estreia da seleção brasileira na Copa do Catar. Segundo o médico responsável pelos comandados do técnico Tite, Rodrigo Lasmar, o camisa 10 sofreu uma entorse no tornozelo e é dúvida para as próximas partidas.

Ainda não se sabe a gravidade da lesão. Existe um inchaço grande no músculo do jogador do Paris Saint-Germain. O Brasil bateu a Sérvia por 2 a 0 nesta quinta-feira (24). Richarlison anotou os dois gols da partida.

“Ele acabou de ter uma entorse no tornozelo direito, que já inchou um pouco. É importante ver como ele vai responder. Já iniciamos o tratamento e precisamos ter calma e paciência. É muito cedo para dizer [se a Copa do Mundo de Neymar está em risco], é preciso ter calma para definir como será a evolução”, afirmou o médico.

Lasmar disse ainda que Neymar deve ser avaliado pelo departamento médico nas próximas horas para saber se há lesão e a gravidade do problema.

