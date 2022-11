Mega da Virada 2022/2023: Prêmio será de R$ 450 milhões; veja como participar

A Caixa Econômica Federal anunciou a Mega da Virada de 2022. O prêmio está estimado em R$ 450 milhões, o maior da história da loteria no país. A bolada está enchendo os olhos de milhões de brasileiros.

O jogo da Mega da Virada ocorre desde 2009, e diz respeito a um prêmio especial sorteado apenas uma vez no ano, no dia 31 de dezembro. O prêmio do sorteio é acumulado durante todo o ano com as arrecadações da Mega-Sena.

Quando começam as apostas da Mega da Virada?

O interessado em ganhar o maior prêmio da história da loteria do Brasil, poderá participar dos jogos da Mega da Virada a partir da próxima quarta-feira, dia 16 de novembro.

Vale ressaltar que a Mega da Virada não acumula, sendo assim, caso ninguém acerte as seis dezenas, o prêmio será dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.

Como de costume, o sorteio da Mega da Virada ocorrerá no dia 31 de dezembro.

Como apostar na Mega da Virada?

Para realizar qualquer aposta da Mega-Sena da Virada 2022, o cidadão deverá efetuar um cadastro, ser maior de idade (18 anos ou mais) e preencher o número do cartão de crédito, caso deseje efetuar a aposta pela internet.

De acordo com a Caixa, para jogar na Mega da Virada, basta marcar de 6 a 20 números dentre os 60 disponíveis no volante, ou deixar que o sistema escolha os números, por meio da “Surpresinha”.

O valor da aposta simples, que é aquela em que a pessoa marca apenas 6 números, custa R$ 4,50.

Feito o jogo, o cidadão deverá aguardar o resultado do sorteio, no dia 31 de dezembro. Os concursos ocorrem às 20 horas no Espaço da Sorte em São Paulo com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.