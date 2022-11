Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 10 milhões em novo sorteio

Foto: Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 2.538 da Mega-Sena, realizado na noite do último sábado (12). Com isso, o prêmio acumula para o próximo sorteiro, que acontece na quarta-feira (16) e tem valor estimado em R$ 10 milhões.

As dezenas sorteadas foram: 06 – 15 – 19 – 20 – 33 – 52.

Apesar do prêmio não ter saído inteiro, 45 apostas acertaram a quina e receberão R$ 58.352,66 cada uma. Outras 4.693 apostas acertaram a quadra, e levarão R$ 799,32 cada uma.

As apostas podem ser feitas até as 19h (horário de Brasília) do dia do sorteio, em qualquer lotérica do país ou pela internet, no site da Caixa Econômica Federal. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 4,50.

O sorteio é realizado às 20h, no Espaço Loterias Caixa, no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

