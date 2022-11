Mega-Sena acumula; próximo concurso deve pagar R$ 65 milhões

Foto: Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas da Mega-Sena sorteadas na noite deste sábado no Espaço da Sorte, em São Paulo. As dezenas foram 09, 22, 27, 30, 33 e 45.

Acertaram a quina 163 jogadores, e cada um receberá R$ 28.773,28. A quadra teve 10.787 ganhadores, e o prêmio para cada um será de R$ 621,12.

O prêmio para quem acertar os seis números no próximo concurso é estimado em R$ 65 milhões. O sorteio será na quarta-feira (9).

