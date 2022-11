Mega-Sena com prêmio de R$ 46 milhões nesta terça (22); veja como apostar

Na noite desta terça-feira (22), ocorrerá o sorteio do concurso 2.541 da Mega-Sena. O prêmio estimado é de R$ 46 milhões e será pago aos apostadores que cravarem as seis dezenas. Como de costume, o evento será realizado às 20h, em São Paulo. Vale ressaltar que no último sorteio não teve ganhadores.

Para apostar na Mega-Sena nas casas lotéricas é necessário desembolsar uma quantia equivalente a R$ 4,50. Pela internet também é possível registrar o palpite, no entanto, é preciso investir R$ 30, que pode ser usado em outras loterias. De todo modo, o procedimento deve ser realizado até 19h.

Nesta semana, a Mega-Sena terá três sorteios: nesta terça, na quinta-feira (24) e no sábado (26).

Resultado do último concurso da Mega-Sena

Em resumo, os números sorteados no último concurso (2540) no último sábado (19/11) foram: 02 – 08 – 28 – 34 – 41 – 49

Embora ninguém tenha acertado todas as dezenas, milhares de jogos foram premiados. Os valores, contudo, foram bem menores que o principal. Veja abaixo as faixas premiadas:

5 acertos – 90 apostas ganhadoras, R$ 45.937,77;

4 acertos – 6.404 apostas ganhadoras, R$ 922,28.

Probabilidades de acerto

Com relação a chance de acerto nos concursos da Mega-Sena, é importante destacar que a probabilidade de vencer em cada sorteio varia de acordo com o número de dezenas jogadas e do tipo de aposta do cidadão.

Ademais, é importante destacar que para fazer uma aposta simples, com apenas seis dezenas, a probabilidade de ganhar o prêmio milionário é de 1 em 50.063.860, de acordo com dados da Caixa. O preço de uma aposta simples é de R$ 4,50.

Por outro lado, para efetuar uma aposta com 15 dezenas, que é o limite máximo que a Caixa permite, a probabilidade de acerto é de de 1 em 10.003, segundo a Caixa. O preço, contudo, não é nada barato. Seja como for, uma aposta nessa modalidade tem o valor estimado em R$ 22.522,50.

Premiação da Mega-Sena

De acordo com a Caixa, o prêmio bruto corresponde a 43,35% da arrecadação. Dessa porcentagem:

35% são distribuídos entre os acertadores dos 6 números sorteados (Sena);

19% entre os acertadores de 5 números (Quina);

19% entre os acertadores de 4 números (Quadra);

22% ficam acumulados e são distribuídos aos acertadores dos 6 números nos concursos de final 0 ou 5.

5% ficam acumulados para a primeira faixa – sena – do último concurso do ano de final 0 ou 5 (Mega da Virada).

Como apostar na Mega-Sena?

Para apostar na modalidade, o interessado deverá marcar entre 6 e 15 números na tabela da Mega-Sena. A cartela tem, ao todo, 60 dezenas.

Feito o jogo, o cidadão deverá aguardar o resultado do sorteio. Os concursos ocorrem às 20 horas no Espaço da Sorte em São Paulo com transmissão ao vivo pelo YouTube da Caixa Econômica Federal.