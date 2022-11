Mega Sena da Virada: confira 9 dicas para apostar

O prêmio da Mega Sena da Virada 2022-2023 está estipulado em R$400 milhões para quem acertar os seis números. Ganhar o concurso significa uma mudança de vida e um sonho para milhões de brasileiros. Muitos apostadores se concentram nesta época do ano para fazerem seus jogos, visto que o valor é bem maior.

De fato, o vencedor do prêmio de final do ano terá à sua disposição uma grande quantia, que pode ajudar em seus problemas financeiros, na aquisição de sonhos como moradia, veículos e viagens pelo mundo. Com os R$400 milhões em prêmio, é possível nunca mais trabalhar, além de poder ajudar a família financeiramente.

Entretanto, não é fácil ganhar na Mega Sena. Na verdade, é mais fácil um raio cair no mesmo lugar que acertar os seis números do concurso. Mesmo assim, muitas pessoas jogam acreditando que podem tornar seus sonhos possíveis. Todos os anos, milhões de jogadores tentam a sorte na Mega Sena da Virada.

O maior prêmio de loteria do Brasil, oferece um prêmio recorde, que não acumula. O número de apostas sobe exponencialmente, reduzindo as chances de ganhar. No entanto, é possível com a ajuda da matemática e de algumas dicas, aumentar a probabilidade de seu bilhete ser o vencedor do concurso.

1 – Não utilize o final 0 ou 9

Um bilhete com os números dos últimos algarismos terminados em 0 ou 9 não são boas opções para o apostador da Mega Sena da Virada. Isto se deve ao fato de que é baixa a probabilidade matemática de eles serem sorteados.

2 – Evite utilizar números seguidos

A inclusão em seu bilhete da Mega Sena da Virada de números seguidos como por exemplo uma sequência como 5,6 e 7, reduz as chances do apostador de levar o prêmio do concurso. Há uma baixa probabilidade de eles serem sorteados.

3 – Evite utilizar certos números

De acordo com as estatísticas e o histórico de todos os sorteios já realizados, deve-se evitar os seguintes números: 1,2,3,11,22,44,55,48,57. Estes são os números menos sorteados da Mega Sena.

4 – Linhas e distribuição

Para que a aposta tenha resultado, é indicado que se escolha números por toda a cartela, distribuindo os quadrantes de forma igual. Além disso, deve-se evitar a marcação de números que estejam na mesma linha vertical.

5 – Bolões

Participar de um bolão pode aumentar exponencialmente a sua chance de ganhar o prêmio da Mega Sena da Virada. Isso se deve ao fato de que são mais apostas. Ademais, deve-se observar, que no final o prêmio deve ser dividido.

6 – Aposta com mais números

De acordo com a estatística matemática, as apostas com mais de seis números são mais fáceis de se levar o prêmio da Mega Sena. O bilhete terá mais números com chances de sorteio. É melhor que fazer vários jogos com números diferentes.

7 – Números pares ou ímpares

As estatísticas apontam que cerca de 81% dos jogos da Mega Sena da Virada tem a mesma quantidade de números pares ou ímpares. Normalmente são três pares e três ímpares. Para receber o prêmio, leve isso em consideração.

8 – Faça sempre o mesmo jogo

Essa é uma boa estratégia para quem deseja ganhar o prêmio da Mega Sena da Virada. Repetir a aposta feita em jogos anteriores aumenta a probabilidade de ganhar o concurso. Aliás, é possível que a sequência escolhida seja a vencedora.

9 – Analise os concursos anteriores

Realizar uma análise minuciosa sobre os concursos anteriores pode ajudar a ganhar o prêmio do final do ano. A princípio, deve-se estudar os números sorteados, os menos sorteados, e as sequências que mais saem na Mega Sena da virada.

Mega Sena da Virada

A Mega Sena da Virada é uma ótima oportunidade para apostadores que desejam participar de um concurso com um valor mais alto que o prêmio tradicional, que sai toda a semana. Apesar de ser difícil ganhar, não é impossível, visto que muitos participantes já acertaram os seis números.

Atualmente é possível apostar na Mega-Sena da Virada a partir da internet, facilitando a realização das apostas em todo o país. Em suma, o prêmio acumulado no final do ano é o sonho de muitas pessoas. Felizmente, com a ajuda de algumas estratégias, das estatísticas, é possível apostar com inteligência, aumentando as suas chances.