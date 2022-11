MEI fácil: veja como formalizar um negócio e ter acesso a vários benefícios

O empreendedorismo está em alta nos últimos tempos, pois as pessoas pensam em novas formas de gerar renda. Há diversas razões para isso, que vão desde a alta do desemprego, insatisfação com o serviço tradicional, busca por mais liberdade financeira e de horários. Se você faz parte desse grupo, veja como obter o MEI fácil com a matéria desta terça-feira (15) no Notícias Concursos.

Há diversas formas de conduzir sua vida profissional. Você pode optar por seguir a área acadêmica, conseguir um emprego em uma empresa e construir uma carreira lá dentro. Entretanto, também pode construir seu próprio negócio com aquilo que você ama e sabe fazer de melhor. Com MEI fácil você terá meios de formalizar e regularizar seu empreendimento, lucrando bastante sem ficar desamparado.

Benefícios de ser MEI

Como forma de estimular os microempreendedores, o Estado vem tentando facilitar esse processo para o cidadão. Através do site do Governo, você tem acesso a uma plataforma simples e descomplicada para poder criar seu MEI.

Nesse link você pode verificar uma lista com todas as ocupações que são regularizadas através do MEI. Então, veja se sua área está enquadrada e se você poderá ser um microempreendedor individual.

Nessa modalidade de empresa, é possível ter até um funcionário recebendo salário-mínimo ou o piso da função para te ajudar na empresa. Mas, em contrapartida, não se pode ser sócio em outros empreendimentos nem abrir filiais.

O faturamento tem que ser de até 81 mil reais por ano. Ademais, você poderá emitir nota fiscal e terá direitos previdenciários como: aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-doença e auxílio-reclusão. Para isso, o empreendedor deve pagar mensalmente o carnê de contribuição, que pode ser retirado no site do Governo Federal.

MEI fácil

Abrir seu MEI é muito simples, feito sem custo nenhum. Você precisará apenas de documentos como:

RG;

Informações de contato;

Endereço;

Dados do seu negócio.

Para se cadastrar é preciso ter uma conta na plataforma Gov.br. Mas, se você não tem, é bem simples de fazer. Basta seguir os passos indicados pelo sistema. Para abrir seu MEI. Siga essas instruções e você terá seu negócio na hora, livre de custos e de forma bem simplificada. É sempre bom estar regularizado perante a justiça, pois, assim, você tem seus direitos e evitar dores de cabeça. O MEI fácil já é uma realidade na vida dos cidadãos. Faça com que seja na sua também.