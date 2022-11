Mel Lisboa desabafa ao revelar morte do pai: ‘Imensa saudade’

Foto: Reprodução/Instagram

A atriz Mel Lisboa apareceu nas redes sociais nesta segunda-feira (7) para noticiar a morte do pai, o também ator Bebeto Alves.

Por meio de uma publicação no perfil do Instagram, a atriz que atualmente está no ar em “Cara e Coragem”, desabafou sobre o falecimento do patriarca.

“Nas pegadas das suas botas, ele trouxe as ruas de Porto Alegre. E na cidade dos seus versos, o sonho dos seus amigos. Meu pai, Bebeto Alves, grandessíssimo artista, partiu nesta madrugada”, iniciou em carta aberta.

“Como toda estrela, segue emanando sua luz mesmo após ter se apagado. Ficam sua vasta obra e a imensa saudade. Pegadas que jamais serão apagadas. Te amo para sempre, papis”, completou Mel Lisboa.

Nos comentários da publicação, amigos e seguidores lamentaram o falecimento. “Meus sentimentos, Mel”, escreveu Carolina Dieckmann. “Mel, todo meu amor a vocês”, disse Taís Araújo.

“Meus sentimentos minha querida, que Deus ilumine a nova caminhada espiritual de seu pai e te dê força , coragem e console seu coração , receba meu amor”, comentou Beth Goulart.

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.