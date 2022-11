‘Melhor Segunda-feira’ acontecerá em vários pontos de Salvador

Foto: Lucas Salles/iBahia

Um dos ensaios mais queridos do verão baiano terá uma nova roupagem a partir de 2023. Xanddy Harmonia anunciou em coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21) que a próxima edição de “A Melhor Segunda-feira” será itinerante ou seja: acontecerá em diversas regiões de Salvador e também em Lauro de Freitas.

Ao todo, serão quatro edições em 2023. Para a estreia, no dia 9 de janeiro, Xanddy receberá os cantores Belo, Sorriso Maroto e Péricles, na Arena Fonte Nova.

No dia 16 de janeiro, o evento acontecerá no Armazém Convention, na Região Metropolitana da capital. Saulo Fernandes é o primeiro convidado confirmado. No dia 23 de janeiro, a festa será realizada no Clube dos Oficiais, na Cidade Baixa. Essa edição receberá Parangolé e cantores que marcaram o pagodão da Bahia.

Xanddy Harmonia canta “Desce Fazendo Coraçãozinho” durante coletiva de imprensa nesta segunda-feira (21) pic.twitter.com/4VU8lUp1te — iBahia (@iBahia) November 22, 2022

A última edição acontecerá no dia 13 de fevereiro, novamente na Arena Fonte Nova, com shows de Bell Marques e outros artistas que serão confirmados logo em breve.

Durante a coletiva, o cantor detalhou como aconteceu a escolha de fazer essas mudanças no evento. “Essa ideia surgiu em uma reunião com nossos parceiros. Eu já tinha pensado, tinha vontade, mas não tinha colocado na mesa. E aí, nada mais justo do que em uma edição dessa comemorativa, a gente ir em cada lugarzinho da nossa cidade”, disse ele.

Xanddy ainda contou que estuda levar o ensaio para fora de Salvador. “A gente está pensando até em sair da cidade também, mas estamos conversando. Vamos no interior, em outro estado, mas isso ainda está sendo conversado. Por enquanto, a gente está focado nessas quatro itinerantes aqui”, completou.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.