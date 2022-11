Melitta abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Melitta, fundada em 1908, é uma empresa que produz e distribui café para a população brasileira. Hoje, a equipe está recrutando novos funcionários em suas unidades pelo Brasil. Confira, a seguir.

Melitta abre vagas de emprego no Brasil

A Melitta é uma produtora de café com a seguinte missão: desenvolver, produzir e distribuir produtos de qualidade para os consumidores. Fundada em 1908, essa marca é reconhecida no mercado brasileiro.

Com um ambiente de trabalho desafiador, a companhia está com processos seletivos disponíveis na internet. Para trabalhar junto a empresa, os candidatos devem mostrar inovação, confiança e consistência.

Operador (a) de Produção Sênior – Varginha / MG: O profissional será responsável por assegurar o bom funcionamento do torrador, detectando possíveis anormalidades;

Téc. de Segurança do Trabalho Sênior – Rio Grande do Sul: O contratado será responsável por fazer inspeções de segurança, além de orientar as demais áreas na prestação de serviço.

Veja também: CNN abre vagas de emprego em São Paulo; veja os cargos

Como se candidatar

A Melitta, fundada em 1908, segue construindo sua história no mercado de produção do país. Hoje a marca é reconhecida por vários consumidores, principalmente pela qualidade e eficiência da prestação de serviços.

Com um ambiente de trabalho desafiador, a equipe desenvolve seus serviços com respeito, inovação e liderança. Neste momento, a empresa está com novos processos seletivos em aberto. Para participar, acesse o site 123empregos, encontre o cargo desejado e envie suas informações para avaliação.

Se selecionado, o recrutador entrará em contato com o candidato para dar sequência às próximas etapas.

Saiba tudo sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se pelo 123empregos para garantir sua candidatura em uma oportunidade de sucesso.