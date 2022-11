Metaverso é uma nova realidade virtual que tem modificado o mercado através da reprodução da realidade por meio de tecnologia avançada.

Metaverso: a centralização e a descentralização da experiência imersiva

De forma sucinta, o metaverso busca reproduzir a realidade, através de tecnologias inovadoras, como a realidade virtual, aumentada e a internet, criando assim um espaço virtual no qual é possível interagir, comprar, vender, socializar, dentre diversas outras possibilidades.

Novas formas de negócio

A tecnologia metaverso é inovadora por diversas vertentes, já que não apenas permite que o usuário visualize o conteúdo, como permite que ele também participe de uma experiência imersiva; o que cria uma grande abertura de mercado em diversos setores.

O metaverso da Meta

Por exemplo, o metaverso criado pela meta, o Horizon Worlds, é um universo virtual que pode ser acessado pelo meta VR, o óculos virtual da empresa. Ao entrar no Horizon Worlds, o usuário pode receber uma experiência inovadora, já que desde abril deste ano, a meta testa maneiras de permitir novas formas de utilizar o metaverso, considerando que os criadores de conteúdo vendam por meio de experiências virtuais.

O metaverso Horizon Words é uma possibilidade diferente dentro da tecnologia, embora muitas possibilidades sejam permitidas, já que esse metaverso é centralizado. Isso significa que a plataforma tem um dono, que no caso é a empresa Meta. Portanto, a plataforma pode definir regras para os usuários.

Com ou sem regras?

Os metaversos descentralizados possuem mínimas regras, já que após serem testados por desenvolvedores, são livremente utilizados pelos usuários. Alguns especialistas defendem que são muitos metaversos, portanto, a nomenclatura deveria ser utilizada no plural, já que várias realidades virtuais são permitidas dentro do conceito de imersão.

Compra, venda e inovação

Por conta dessa inovação tecnológica muitas empresas estão realizando transações nos universos paralelos, considerando a compra e venda de terrenos, a inovação da propaganda e até uma nova maneira de demonstrar produtos ou serviços ao cliente.

Lojas virtuais e produtos reais?

Grandes empresas estão criando lojas virtuais e vendendo produtos de maneira virtual, por meio das criptomoedas. Além disso, algumas empresas estão utilizando o metaverso como um catálogo imersivo, de modo que o cliente possa procurar o produto na sua loja física.

Tendência de mercado

Conforme visto, são diversas as possibilidades dentro do universo virtual e, portanto, essa tecnologia é uma grande tendência no mercado, criando novos segmentos e novas formas de atuação por parte das empresas e dos clientes.