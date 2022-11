Metrô de Salvador tem lentidão após furto de cabos: ‘Caos’

Foto: Reprodução/Twitter

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas ficou com lentidão na tarde desta quinta-feira (24), depois que cabos que possibilitam o funcionamento do serviço foram furtados. Nas redes sociais, passageiros relataram transtornos com o problema.

Segundo a CCR Metrô Bahia, empresa que administra o serviço, a falha atinge a Linha 2 do sistema, principalmente entre as estações Pernambués e Aeroporto, onde os trens estão circulando em volocidade reduzida. A Linha 1 funciona normalmente.

Ainda segundo a concessionária, as equipes de manutenção foram deslocadas para normalizar a operação. Até a última atualização desta reportagem, os profissionais seguiam atuando no local. Não há previsão de normalização do serviço.

Em nota, a CCR Metrô Bahia lamentou os prejuízos provocados pelo furto, classificado pela empresa como ação de vandalismo.

Confira relatos

Esse metrô de salvador fudido parado e eu atrasada pro jogooo — duda (@shiu_duda) November 24, 2022

simplesmente roubaram o cabo do metrô e estamos aqui parados 🤡🤡 Salvador não é para amadores — Isazinhaᶜʳᶠ ♡ rumo ao hexa (@iisa_andradee) November 24, 2022

até o metrô quebrou, gente???? salvador em caos no clima da copa — bela (@belaot4ria) November 24, 2022

