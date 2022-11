Metrô terá esquema especial para o AFROPUNK Bahia 2022

Foto: Divulgação

O metrô de Salvador e Lauro de Freitas terá o funcionamento alterado no sábado (26) e domingo (27) para a realização do AFROPUNK Bahia 2022. O esquema foi anunciado pela CCR Metrô Bahia nesta quinta-feira (24). O festival será realizado no Parque de Exposições.

Segundo a concessionária que administra o sistema, entre as mudanças está o reforço do quadro de Agentes de Atendimento e Segurança (AASs), principalmente na Estação Mussurunga, que fica próxima ao local dos shows.

Para atender o fluxo de passageiros, a empresa também vai reforçar a operação das bilheterias e aumentar a frota de trens, de acordo com a demanda. Já o horário de funcionamento, no entanto, não sofrerá alteração, permanecendo de 5h à meia-noite.

A segurança será garantida com o monitoramento eletrônico composto por mais de 2.000 câmeras que estão distribuídas nas estações, trens, passarelas de acesso e terminais de ônibus, integradas ao Centro de Controle Operacional (CCO) da concessionária e às Salas de Supervisão Operacional (SSOs) de cada estação, pelas 200 câmeras corporais com recurso de áudio, acopladas ao fardamento dos Agentes e a presença dos Agentes de Atendimento e Segurança em todo o sistema.

Antecipe sua recarga

O sistema está integrado com os ônibus urbanos e metropolitanos. Para evitar filas e garantir a integração tarifária a dica é adquirir com antecedência o cartão do metrô para ida e volta.

O cliente tem a comodidade de fazer a recarga do Cartão Integração do Metrô pelo WhatsApp, através do Zap do Metrô, adicionando o número (71) 9688-0714 em seu aparelho celular. Ao navegar pelas opções de compra de crédito na ferramenta, ele poderá realizar um pedido de recarga e efetuar o pagamento por meio de uma chave Pix.

Outra possibilidade é fazer a recarga através dos aplicativos do Banco do Brasil (para correntista), PicPay, Recarga Pay e pela rede credenciada, composta por 2 mil pontos de vendas. Após a compra do crédito, a carga deverá ser efetivada nos validadores presentes em todas as estações.

Também é possível fazer a recarga nas máquinas de autoatendimento disponíveis em todas as estações de metrô, podendo pagar com pix, cartão de débito e crédito. O cartão avulso, que dá direito a uma única passagem, também pode ser comprado antecipadamente. A tarifa é de R$ 4,10. Outra facilidade é a possibilidade de adquirir cartões pré-carregados nas máquinas vending machines instaladas nas estações.

