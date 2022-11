‘Meu corpo não aguenta mais’, diz Luisa Mell ao fazer anúncio hospital

Foto: Reprodução/Instagram

A apresentadora Luisa Mell foi internada em um hospital após ter uma nova convulsão no domingo (30). Na publicação do Instagram ela afirmou ter recebido críticas e ataques por conta do posicionamento político.

“Cheguei no meu limite. Não sei quando tudo virou sobre ódio. Faz 20 anos que luto pelos animais. E sim, para despertar compaixão pelo mais fraco. Sinto muito se falhei. Dei o meu melhor sempre. Me perdoem pelos meus erros, mas fiz o que pude. Mas meu corpo não aguenta mais”, escreveu Luisa Mell.

“Não ganhei nada nunca nem do Lula, nem do Bolsonaro. (…) sou criticada por todos os lados pelo simples motivo que estou neste mundo para despertar as pessoas que os animais sofrem como nós. Porque sei que a maneira como tratamos nossos companheiros de jornada neste planeta trará muito sofrimento para nós humanos também”, completou.

Luisa Mell ainda revelou que não tem prazo para retornar para as redes sociais, mas que continuará com o trabalho no Instituto.

“Perdão, mas me ausentarei por tempo indeterminado. O trabalho do instituto segue. Obrigada a todos. Me perdoem, mas não sou tão forte quanto achei. Meu médico me obrigou que me afastar pela minha saúde”, finalizou.

Veja a publicação:

