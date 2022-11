Michelle Mibow, musa do ‘Caldeirão’, é encontrada morta aos 40 anos

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Michelle Mibow, musa do ‘Caldeirão’ e rainha de escola de samba, foi encontrada morta em casa, no litoral paulista, aos 40 anos.

Segundo informações do G1, o marido encontrou Michelle desacordada ao chegar em casa. Bombeiros fizeram o procedimento de reanimação, mas não tiveram sucesso.

As suspeitas dos familiares é de que Michelle Mibow tenha sofrido um infarto. A causa oficial da morte, porém, ainda não foi divulgada.

Michelle foi finalista no concurso “Musa do Caldeirão do Huck”, em 2013. Ela também foi rainha de bateria das escolas de samba União Imperial, além da Unidos dos Morros.

Por meio do perfil no Instagram, a Unidos dos Morros fez uma homenagem para Michelle Mibow. “Michelle, obrigado por sempre representar maravilhosamente o nosso Pavilhão, seja como rainha, madrinha, coreógrafa, ateliê, barracão. Em diversos segmentos de nossa agremiação você se fez presente, e realmente aprendeu a amar a Unidos dos Morros como a comunidade te ama”, diz a legenda da publicação.

