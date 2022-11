Mileide Mihaile passa por cirurgia e atualiza estado: ‘No pós-operatório’

Foto: Reprodução/Instagram

A modelo Mileide Mihaile apareceu nas redes sociais na segunda-feira (29) para revelar que passou por um procedimento cirúrgico.

Por meio do perfil no Instagram, ela revelou ter feito uma Lipo Lad, a lipoaspiração de alta definição que diversas famosas aderiram nos últimos anos.

“Meus amores, a cirurgia foi um sucesso e já estou no melhor pós-operatório do mundo”, escreveu Mileide Mihaile ao publicar um vídeo direto do hospital.

Ainda na rede social, ela mostrou cliques com a mãe de com o filho, Yhudy, fruto do relacionamento com o cantor Wesley Safadão.

“Realizei um procedimento chamado Lipo Lad com aplicação do Renuvion. É uma tecnologia que eu me apaixonei e a equipe está realizando com uma perfeição e profissionalismo sem igual. Foi um sucesso e eu já estou em casa, no meu pós-operatório, tudo andando muito bem e em paz”, explicou a ex-participante de “A Fazenda”.

