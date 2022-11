Milton Nascimento dedicou último show da carreira à Gal Costa

Foto: Reprodução/Instagram

O cantor Milton Nascimento se despediu dos palcos com o último show da carreira no domingo (13), no Mineirão, em Belo Horizonte.

A apresentação por si só emocionou o público de mais de 60 mil no estádio, mas foi carregada com ainda mais emoção após o cantor dedicar o show à amiga Gal Costa, que morreu na última quarta-feira (09).

“Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa”, disse Milton Nascimento no palco da apresentação que foi transmitida pelo canal fechado Multishow.

O show também encerrou a turnê “A última Sessão de Música”, que rodou o mundo com 35 shows desde junho deste ano, com apresentações nos EUA, além de países da Europa.

Vale lembrar que Gal Costa já havia falado sobre a relação com Milton Nascimento. Em entrevista ao jornal O Globo, ela revelou que os dois já planejaram ter um filho juntos.

“Eu e Bituca tínhamos um projeto de ter um filho juntos. Olha só, que oferecida eu era… (risos). Mas era por causa das nossas vozes. Achávamos que um filho nosso teria uma voz especial”, disse na época.

Chegamos ao fim dessa Travessia. Sem palavras para essa despedida dos palcos. Um muito obrigado e um beijo em cada um que acompanhou “A Última Sessão de Música”. Um momento maravilhoso de amor entre todos nós.

OBRIGADO BITUCA 💙🚂 📷: Glaucimara Castro / BS Fotografias pic.twitter.com/7pXcxi6E1y — Milton Bituca Nascimento (@MiltonBituca) November 14, 2022

