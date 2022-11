Milton Nascimento se emociona ao agradecer carinho em último show

Foto: Reprodução/Instagram

Milton Nascimento apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (15) para agradecer o carinho dos fãs após o último show da carreira. Em vídeo, ele falou sobre as mensagens de carinho que recebeu.

“Estou aqui para agradecer todo o amor que estou recebendo. Um beijão, um abração e tudo de bom sempre”, disse nas imagens publicadas no perfil do Instagram.

Milton Nascimento encerrou a turnê “A Última Sessão da Música” com o último show da carreira no domingo (13), no estado do Mineirão, em Belo Horizonte.

A apresentação por si só emocionou o público de mais de 60 mil no estádio, mas foi carregada com ainda mais emoção após Milton Nascimento dedicar o show à amiga Gal Costa, que morreu na última quarta-feira (09).

“Esse show é dedicado à minha querida Gal Costa”, disse Milton Nascimento no palco da apresentação que foi transmitida pelo canal fechado Multishow.

Veja o vídeo:

