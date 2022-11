Minerva Foods abre 32 empregos pelo país

Minerva Foods é uma exportadora de carne bovina presente em todo o mundo. A companhia está entre as 10 maiores empresas nesse segmento. Para dar continuidade ao seu crescimento, a companhia divulgou novas oportunidades de emprego. Confira.

A empresa Minerva Foods está em busca de novas pessoas para se tornar um colaborador e aumentar cada vez mais o sucesso dos seus resultados. A companhia foi fundada no ano de 1957 e atualmente exporta seus produtos para cerca de 100 países.

Para entregar qualidade e Excelência, a Minerva Foods possui uma equipe de profissionais treinados e qualificados para os seus cargos. A empresa cresce todos os dias e junto dela as oportunidades de emprego. Confira os cargos que a companhia disponibilizou.

Analista de CSC Sênior – São Paulo;

Vendedor Interno Ferista – Espírito Santo;

Supervisor de Utilidades;

Analista de Sustentabilidade Sênior – São Paulo;

Auxiliar Administrativo de Sistemas;

Coordenador de Contas – São Paulo;

Analista de Governança de Dados – São Paulo;

Vendedor Externo – Distrito Federal;

Analista de Administração Pessoal – São Paulo;

Supervisor de Manutenção – Mato Grosso do Sul;

Analista de Logística – São Paulo;

Engenheiro de Segurança do Trabalho;

Analista Administrativo – São Paulo.

Veja também: Americanas abre NOVAS vagas de emprego pelo país

Como se candidatar

Para se candidatar nas vagas anunciadas, basta seguir as instruções disponíveis no site 123 empregos e enviar um currículo para o análise da empresa. A companhia busca por profissionais com o propósito de inovar e modificar o ambiente de trabalho.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e participe dos processos seletivos de grandes empresas pelo 123empregos!