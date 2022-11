Minerva Foods é uma empresa especializada na exportação de carne bovina mundial. A companhia cresce cada dia mais e atualmente é a líder da América do Sul nesse ramo. Apostando sempre no desenvolvimento tecnológico e operacional, a empresa atua com mais de 20 unidades de desossa e abate em 5 países diferentes. Hoje a empresa abriu novas vagas de emprego pelo Brasil. Confira.

Minerva Foods abre 38 vagas de emprego pelo país

Minerva Foods é uma das maiores empresas no ramo de comercialização e produção de carne bovina do mundo. Seus serviços chegam em mais de 100 países. A companhia atua com foco e eficiência para obter resultados positivos nas suas atividades.

Trata-se de uma empresa que prioriza seus colaboradores, oferecendo um salário compatível ao mercado de trabalho e vários outros benefícios. As vagas a seguir, são para aqueles que se identificam com a companhia e estão em busca do seu crescimento profissional junto das atividades empresariais. Confira.

Supervisor de manutenção – Mirassol d’ Oeste/MT;

Analista de Controladoria – São Paulo

Engenheiro de Segurança do Trabalho – Mirassol D’Oeste/MT;

Supervisor Nutrição e Tratos – Abaetetuba/PA;

Vendedor Externo Asa do Norte – Brasília/DF;

Analista Administrativo Jr;

Especialista de Suprimentos Logísticos – São Paulo;

Coordenador de Transporte;

Vendedor Interno Ferista – São Paulo;

Operador Call Center – Barretos/SP;

Analista de Escrita Fiscal – Barretos/SP;

Líder de Embarque – Cariacica/ES.

Como se candidatar

Para obter mais informações referente as vagas disponíveis, basta acessar o site 123 empregos. Depois é só seguir as orientações e encaminhar um currículo para análise.

