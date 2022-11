Representantes da sociedade civil, do setor de turismo, instituições em geral e cidadãos brasileiros poderão contribuir – até o próximo dia 10 de novembro – com a consulta pública do Plano Diretor de Mobilidade e Conectividade Turística, de acordo com informações do Ministério do Turismo (Mtur).

Ministério do Turismo realiza consulta pública sobre mobilidade e conectividade turística

O documento completo produzido pelo Ministério do Turismo (Mtur) em parceria com a Universidade Federal de Santa Catarina e o Laboratório de Transportes e Logística (Labtrans) pode ser preenchido na plataforma oficial do MTur.

De acordo com a divulgação oficial, o plano diretor tem como objetivo estabelecer critérios para priorização e direcionamento de recursos para ações de impacto no setor da mobilidade e conectividade turística.

Diretrizes, condições e prestação de serviços

Segundo destaca o Ministério do Turismo (Mtur), essas ações se dão por meio de estabelecimento de diretrizes tecnológicas comuns, condições de operação, integração e prestação de serviços, bem como de regulação, de forma a proporcionar ações de fomento e expansão do turismo brasileiro.

Desta forma, será possível detalhar um planejamento detalhado que deverá dar origem a produtos que melhorem a conectividade no país que resultará no impulsionamento e fortalecimento da atividade turística em todo o território nacional, detalha o Ministério do Turismo (Mtur). Essas ações fazem parte e estão descritas no nível tático da implementação do referido plano, conforme informações do Ministério do Turismo (Mtur).

Planejamentos

A divulgação oficial destaca que o documento possibilitará, ainda, que sejam realizados planejamentos específicos para cada um dos meios de transportes brasileiros. Sendo assim, segundo define o Ministério do Turismo (Mtur), trata-se de um ponto de partida para o desenvolvimento de políticas públicas amplas que tratem da mobilidade e conectividade turística.

Para mais informações, os interessados podem entrar em contato com a Coordenação-Geral de Mobilidade e Conectividade Turística pelo e-mail: mobilidade@turismo.gov.br, de acordo com informações oficiais do Ministério do Turismo (Mtur).

Turismo, economia e empreendedorismo

É muito importante a participação de todos para a definição de políticas públicas que considerem temas tão importantes; já que a mobilidade das regiões está diretamente ligada ao turismo. Visto que a facilidade de acesso impacta o volume de visitantes, que por conseguinte, impacta a economia local.

Portanto, é relevante destacar a importância do turismo para a economia nacional por diversas vertentes, já que além de elevar o volume de visitantes aos pontos turísticos locais, ainda é uma forma de valorizar o empreendedorismo local e disseminar a cultura regional.