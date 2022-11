Miss Argentina e Miss Porto Rico se casam após namoro em segredo

Foto: Reprodução/ Instagram

De um namoro em segredo para um casamento público, as modelos Mariana Varela, de 26 anos, e Fabiola Valentín, de 22, Miss Argentina e Miss Porto Rico, anunciaram nas redes sociais a oficialização da união.

As jovens se conheceram enquanto disputavam o concurso mundial de beleza Miss Grand International (MGI), em 2020. Na época, as modelos chegaram a ficar entre as 10 semifinalistas.

“Depois de decidir manter nosso relacionamento privado, abrimos as portas para ele em um dia especial”, escreveram as modelos em uma postagem conjunta na qual revelavam a data do casamento, 28 de outubro.

A união foi oficializada no Centro Judicial de San Juan, em Porto Rico e contou ainda com uma festa para amigos e familia. A publicação com a revelação já conta com mais de 100 mil curtidas.

Neste ano, o MGI foi vencido por uma brasileira. Isabella Menin, de Marília, em São Paulo, foi escolhida como a representante no dia 25 de outubro, em uma cerimônia realizada em Jacarta, na Indonésia.

