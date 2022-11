Moeda brasileira pode valer milhões; veja se você a tem

No Brasil, muitas pessoas dedicam uma parte de sua vida para colecionar moedas e cédulas antigas. Neste sentido, quando um desses itens é considerado raro, esses colecionadores pagam verdadeiras fortunas para tê-lo em sua coleção.

Atualmente, a moeda mais rara do Brasil custa cerca de R$ 2,3 milhões no mercado dos colecionadores. A Peça da coroação passou a ser emitida após a independência do país, ou seja, no ano de 1822.

Ela foi emitida em homenagem à coroação de Dom Pedro I. Desse modo, existem apenas 64 existentes. No ano de 2014, uma delas foi vendida por R$ 2,37 milhões para um colecionador empolgado.

Como foi possível perceber, a sua raridade está no ano em que foi cunhada e a quantidade que foi emitida. Segundo informações, o baixo número de tiragens foi motivado pela desaprovação do homenageado.

Na época, Dom Pedro I não gostou de ter aparecido com o peito nu na imagem (confira a foto abaixo). Assim, na versão seguinte, ele foi representado trajado em farda militar.

Moeda rara de R$ 0,5

Atualmente, um modelo específico chama a atenção de todos os colecionadores de moedas. Agora, o que entra em destaque é uma moeda de 5 centavos que passou por emissão do Banco Central (BC) no ano de 1999.

Por não ter uma grande tiragem desse, o item passou a receber um grande valor no mercado numismático. A princípio, a peça de 5 centavos teve uma tiragem de nada menos que 11,2 milhões de unidades.

Moeda rara de R$ 0,25

Uma moeda de R$ 0,25 confeccionada em metal prata, que possui o desenho de um hexágono em seu interior é muito valiosa. Esta é a versão antiga da moeda, que atualmente é feita com um metal dourado.

A sua raridade está justificada em um erro de emissão. A moeda de 25 centavos é chamado de “mula” porque possui a “imagem” da moeda de 50 centavos. Ou seja, o lado da “coroa”, onde fica o número, foi confeccionado normalmente, com as listras ao fundo, valor e o hexágono.

Porém, na parte da “cara”, que deveria ser cunhada a imagem da efígie (face da república) dentro do hexágono, acabou saindo com um erro. Na prática, este lado da moeda ficou igual à da “cara” da moeda de 50 centavos. Logo, a efígie ficou à direita com um ramo de folhas a esquerda.

Devido a esse erro, a moeda de R$ 0,25 “mula” está cotada em R$ 2.800, conforme o catálogo de colecionadores, os chamados numismatas. Todavia, é importante frisar que esse preço pode variar conforme o estado de conservação do objeto e o interesse do comprador.

Moeda rara de R$ 0,50

Duas moedas raras de R$ 0,50 podem valer uma pequena fortuna. Veja o que as tornam tão especiais:

Moeda rara de R$ 0,50 de 2012: Alguns colecionadores estão em busca de moedas de R$ 0,50, emitidas em 2012 com um erro muito grave, sem o zero. Em razão disso, o item pode valer até R$ 1,8 mil no mercado;

Moedas raras de R$ 0,50 de 1998: Também são muito buscadas pelos numismatas a moeda de R$ 0,50, lançada em 1998 em comemoração aos 50 anos da Declaração dos Direitos Humanos. O objeto pode valer até R$ 450.

Moeda rara de R$ 1,00

No que se refere à moeda rara de R$ 1 que pode valer até R$ 7 mil, foi feita em homenagem às Olimpíadas de 2016. De acordo com os colecionadores, essa moeda pode atingir o valor de até R$ 7 mil em leilão.

Outra moeda que pode chegar ao mesmo valor se refere a confeccionada para a Entrega da Tocha ou da Bandeira, cunhada pelo Banco Central para comemorar a passagem dos Jogos Olímpicos de Londres para o Brasil.