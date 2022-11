MOEDAS de R$ 1 podem VALER até R$ 10 MIL; saiba como trocar

Atualmente, os numismatas, colecionadores de moedas raras, estão em busca de algumas versões do modelo de R$ 1. De acordo as informações, os especialistas podem comprar o item por até R$ 10 mil.

Dentre os modelos buscados, estão as moedas confeccionadas no período em que o Brasil sediou as Olimpíadas em 2016. O Banco Central emitiu milhares de moedas comemorativas.

Entretanto, é importante informar que a primeira moeda foi criada ainda em 2012, que marca quando a bandeira foi entregue. No mais, ainda existem as moedas que simbolizam cada uma das 16 modalidades olímpicas ou paralímpicas.

Confira a seguir modelos de moedas de R$ 1 que podem valer até R$ 10 mil

Como mencionado, os colecionadores estão de olho nas moedas de R$ 1 criadas pelo Banco Central para as Olimpíadas do Rio. No entanto, a mais rara é a que representa a entrega da bandeira, feita para homenagear a passagem das Olimpíadas de Londres em 2012.

Em suma, a regra é: quanto mais antiga for a moeda mais cara e rara ela é. Segundo os meios digitais, como site e blogs, desses colecionadores, as moedas confeccionadas para as Olimpíadas do Rio 2016 podem custar até R$ 7 mil.

Entretanto, alguns numismáticos estão vendendo as moedas por valores inferiores. Isso porque, a moeda da entrega da bandeira possui 2 milhões de exemplares, já as demais, 20 milhões.

Além disso, é possível encontrar essas moedas na internet com valores variados de R$ 175 a R$ 300. As moedas de atletismo, mascotes Tom e Vinícius, natação e paratriatlo podem ser encontradas a partir de R$ 8.

Todavia, é importante informar que logo quando as moedas foram lançadas eram muito fáceis de ser encontras, porém, com o passar dos anos e uso elas ficaram cada vez mais raras.

Nota de R$ 50 pode valer até R$ 4 mil

Já parou pensar que talvez você tenha um item raro em mãos? Pois saiba que existem colecionadores de moedas e de cédulas, os chamados numismatas, que estão dispostos a dar milhares de reais na compra de relíquias.

Recentemente, um item tem movimentado as redes sociais. Trata-se de uma cédula de R$ 50 que não possui a frase “Deus seja louvado” impressa. Atualmente, a cédula pode chegar ao valor de R$ 4 mil no mercado.

Raridade da cédula de R$ 50

Em 1994, a frase “Deus seja louvado”, que já era impressa nas notas desde 1986, foi esquecida propositalmente nos primeiros lotes se emissão das cédulas. Na época, foi aprovado um projeto de lei que aboliu a frase religiosa sob justificativa de que o país era laico.

Todavia, a vigência do projeto não perdurou. Isso porque, o ministro da Fazenda, na época, Rubens Ricupero, aderiu novamente a frase nas notas de R$ 50. Em razão disso, as cédulas que não possuem essa frase são consideradas raríssimas hoje em dia.

Além dessa, outro item considerado importante atualmente é cédula, também de R$ 50, com a assinatura do ministro Ricupero. Acontece que o executivo ficou no cargo por apenas cinco meses, o que tornou a sua assinatura rara em algumas notas de reais. Esse “bem” também pode chegar ao valor de R$ 4 mil.

Vale ressaltar que não é só a nota com a frase religiosa que é considerada rara. Atualmente, a cédula de R$ 50 com a assinatura do ministro da fazenda Pérsio Arida, que ficou poucos meses no cargo, também é considerada importantíssima para os colecionadores. Estima-se que apenas 400 mil unidades contendo a assinatura do executivo foram impressas.

Se possui uma dessas cédulas, saiba como vendê-las

Como informado, os colecionadores não têm medo de colocar a mão no bolso quando encontram o seu item raro. Diante disso, é possível receber altos valores com a venda de uma das notas.

Normalmente, os melhores sites para vender tais bens são dos de vendas e e-commerces, como a Shopee, Mercado Livre e a OLX. Outra opção é buscar por grupos de colecionadores, que podem ser encontrados em redes sociais.