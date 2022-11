Monique Alfradique termina namoro por motivo inusitado; veja qual

Foto: Divulgação/TV Globo

A atriz Monique Alfradique surpreendeu os telespectadores do “Faustão na Band” ao revelar o motivo inusitado que a fez terminar um namoro.

Em entrevista para o apresentador, a loira contou que possui trauma de feijão e não consegue comer o alimento de jeito nenhum.

Na conversa ela revelou ter terminado um namoro após o amado ter colocado feijão no prato dela. “Se fizer [feijão] o relacionamento acaba na hora. É um trauma de infância, não como por nada. Uma vez um namorado jogou feijão no meu prato e acabei na hora”, disparou.

No entanto, Monique Alfradique não citou o nome do ex-namorado com quem terminou o relacionamento por conta do feijão.

Vale lembrar que a loira está solteira desde o fim do namoro com o baiano Gabriel Drummond, os dois estiveram juntos por quatro anos e o relacionamento chegou ao fim em julho.

Veja o vídeo:

Leia mais sobre Nem Te Conto no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.