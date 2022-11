Moradora da Ondina fatura R$ 100 mil no Nota Premiada Bahia

Foto: Divulgação

Uma moradora da Ondina, bairro de Salvador, ganhou a Nota Premiada Bahia e levou o prêmio de R$ 100 mil. Ao todo, 91 moradores de 24 cidades baianas foram premiados no sorteio de novembro, divulgado nesta quinta-feira (24).

Dos 90 prêmios de R$ 10 mil, 53 foram para Salvador e 37 para o interior. A lista completa dos ganhadores pode ser consultada no site www.notapremiadabahia.ba.gov.br e ainda no Instagram @notapremiadabahia.

Além de Salvador, outros municípios da Bahia tiveram vencedores: Feira de Santana (5), Vitória da Conquista (4), tabuna (3), Lauro de Freitas (2), Camaçari (2), Cruz das Almas (2), Ipiaú (2) e Simões Filho (2). A lista é completada por quinze municípios com um sorteado cada: Dias D´Ávila, Luís Eduardo Magalhães, Itajuípe, Guanambi, Conceição do Coité, Valente, Itagibá, Nazaré, Livramento de Nossa Senhora, Ibirataia, Mata de São João, Amélia Rodrigues, Teixeira de Freitas, Mucuri e Bonito.

A Nota Premiada Bahia sorteia a cada mês

A cada mês são sorteados 90 prêmios de R$ 10 mil e um de R$ 100 mil. Além disso, já aconteceram quatro sorteios especiais de R$ 1 milhão desde o início do sistema. De acordo com a Sefaz-Ba, atualmente são 678 mil participantes inscritos. As premiações já contemplaram 3.227 pessoas desde fevereiro de 2018, das quais 2.004 da capital, 1.222 do interior e uma de fora do estado.

