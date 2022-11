Moradores da Rua 13 voltam a enfeitar a rua para a Copa 2022

Foto: Reprodução/redes sociais

Conhecidos pela decoração da rua durante grandes competições, os moradores da Rua Souza Uzel, conhecida como Rua 13, na Federação, bairro de Salvador, fizeram jus à sua reputação. Assim como nas últimas copas, este ano a comunidade se reuniu para enfeitar a rua para a Copa no Qatar, que começa este domingo (20), às 13h.

A preparação da decoração já vem acontecendo há dias, e dessa vez a amarelinha do Brasil recebeu o nome de “Léo”. O nome foi escolhido em homenagem a um dos moradores da comunidade que, infelizmente, não pôde estar presente “por razões maiores”.

Foto: Reprodução/redes sociais

“Nascido e criado aqui na nossa comunidade, Leandro Maurício sempre esteve presente ajudando na nossa ornamentação, esse gesto vem de todo carinho e amor que essa comunidade tem por ele, então decidimos homenageá-lo para mostrar o quanto ele é gigante, forte e vencedor”, publicaram os organizadores no perfil oficial da comunidade.

Este ano, a Rua 13 está concorrendo ao “Ruas da Torcida”, competição promovida pela Brahma para eleger a rua mais decorada do Brasil. As votações foram encerradas no dia 10 de novembro e os resultados ainda serão divulgados.

Foto: Reprodução/redes sociais

Nesse meio tempo, os moradores da Rua 13 irão aproveitar a copa com muita animação. A distância já se pode ver o verde, amarelo e azul da decoração, porém, os moradores avisam que o trabalho ainda não acabou.

“Tem muitas novidades chegando por aí, nossa decoração ainda não terminou, fiquem atentos!”, publicaram em seu instagram. A estreia da seleção brasileira na Copa do Qatar é na quinta-feira (26), às 16h.

Leia mais sobre Copa 2022 no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.