Morre Aaron Carter aos 34 anos

O cantor norte-americano Aaron Carter morreu neste sábado (5), aos 34 anos. Segundo o site TMZ, o corpo do artista foi achado na casa onde ele morava. Ainda não se sabe a causa da morte. Segundo a polícia local, não há até então suspeitas de crime.

Aaron é irmão mais novo de Nick Carter, que foi integrante do grupo Backstreet Boys, que ficou mundialmente conhecido nas décadas de 1990 e 2000.

De acordo com o que noticiou a rede NBC, um representante do Aaron informou que a causa da morte está sendo investigada. “Estamos extremamente tristes e chocados em confirmar a morte de Aaron Carter hoje”, disse, em comunicado.

Fama

Aaron cantava pop e ficou famoso aos 9 anos, no final dos anos 1990. Lançou seu primeiro disco em 1997, vendendo um milhão de cópias.

Ao longo da carreira, foram quatro álbuns de estúdio. Em 2000, lançou Aaron’s Party (Come Get It), seu disco mais vendido, com mais de três milhões de cópias comercializadas. Um dos primeiros singles de sucesso do cantor leva justamente o nome do álbum.

Em 2001, com 13 anos, Aaron se apresentou no Rock in Rio, se tornando o artista mais jovem a se fazer show no festival de música. A edição contou com a participação de sucessos como Five, Vinny, SNZ, Sandy & Junior, Patrícia Coelho e Britney Spears.

Saúde

Em 2019, Aaron Carter confirmou uma batalha contra múltiplos problemas de saúde mental, incluindo bipolaridade, esquizofrenia, ansiedade aguda e depressão. As declarações aconteceram durante programa americano “The Doctors”.

Na ocasião, o cantor mostrou uma lista das medicações com as quais estava se tratando, e um saco plástico com inúmeras embalagens de medicamentos. “Esta é minha realidade”, afirmou Nick, enquanto apresentava as medicações utilizadas após prescrição médica.

