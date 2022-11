Morre aos 49 anos, Jason David Frank, o Power Ranger Verde

Foto: Divulgação

O ator e lutador de MMA, Jason David Frank, conhecido por interpretar o Tommy, Ranger Verde do seriado norte americano “Power Ranger”, morreu aos 49 anos. A morte foi anunciada pelo seu amigo e treinador, Mike Bronzoulis.

Ele se despediu de Jason através de um post em sua conta no Facebook, onde afirmou ainda estar em choque com o fato. “Estou me sentindo péssimo, ele ligou me deixou uma mensagem e eu demorei. Jason era um bom amigo para mim e vou sentir falta dele”, afirmou Mike. O ator deixa a esposa e dois filhos.

Ele ficou conhecido por ser um dos personagens mais queridos da série e por sua icônica participação como o ranger verde em umas das primeira temporadas da série, em 1993. O ator participou de diversas edições como “Power Ranger: Might Morphin”, “Power Rangers: Turbo”, “Power Rangers: Zeo” e “Power Rangers: Dino Trovão”. Jason marcou a infância de muitas crianças de adolescentes que crescerem assistindo seriado.

Jason já vestiu outras cores em suas cinco participações na série. Além disso, ele foi líder do grupo em dois longas do Power Ranges na década de 90.

