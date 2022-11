Morre Guilherme de Pádua, condenado pelo assassinato de Daniella Perez

Foto: Reprodução/ YouTube

Guilherme de Pádua morreu na noite deste domingo (6). O ex-ator tinha 53 anos e foi vítima de um infarto em Belo Horizonte. De acordo com informações do colunista Erlan Bastos, do portal Em Off, membros da igreja na qual ele fazia parte confirmaram o óbito.

Guilherme de Pádua foi condenado pelo assassinato da atriz Daniella Perez, em 1992, Os dois faziam par romântico em “De Corpo e Alma”, da TV Globo. Ela era filha da autora Gloria Perez. Em vida, o ex-ator pediu perdão a mãe da atriz e também a Raul Gazolla, marido de Daniella na época do crime.

“Gloria Perez, eu te peço perdão por todo sofrimento que eu te causei. Eu jamais esqueci daquele encontro na carceragem. Nunca esqueci. Raul Gazolla, eu te peço perdão. Eu nunca esqueci do dia que eu fui chamado na delegacia, você estava lá e se arrastou até mim. Me abraçou chorando. E ali eu vi que eu era a pior pessoa do mundo”, disse ele em uma gravação publicada nas redes sociais.

Em uma live, o pastor Márcio Valadão, da igreja Batista de Lagoinha, detalhou a morte do ex-ator.

“Pouco antes das 22h, recebi o telefonema de uma irmã falando de um dos nossos pastores que acabou de falecer. Foi um impacto muito grande. Ele praticou um crime tão terrível com a Daniela Perez, foi preso, cumpriu a pena e se converteu. Ele tava dentro de casa, caiu e morreu. O trabalho pastoral dele era justamente cuidar de outros ex-detentos”, disse o pastor. Assista ao vídeo abaixo:

O vídeo do pastor Marcos Valadão contando que o Guilherme de Pádua morreu me pegou demais. Ele conta sorrindo, numa alegria única. “MORREU AGORINHA!” pic.twitter.com/6vsdCzbQ05 — Anita Efraim (@niefraim) November 7, 2022

Leia mais sobre Brasil no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.