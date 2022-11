Morre Irene Cara, intérprete do hit ‘What a Feeling’ de ‘Flashdance’

Foto: Reprodução/ CD

A cantora Irene Cara, de 63 anos, voz do hit do filme ‘Flashdance’, teve a morte confirmada neste sábado (26), pela assessora Judith Moose.

Em um comunicado divulgado nas redes sociais, a Judith não detalhou a causa do falecimento da norte-americana. “É com profunda tristeza que, em nome da família, eu anuncio o falecimento de Irene Cara. A atriz, cantora, compositora, atriz e produtora vencedora do Oscar nos deixou em sua casa (…)”.

Irene Cara morreu em casa, na Flórida, Estados Unidos. A assessora ainda pediu respeito ao momento e que os fãs compartilhassem boas memórias da artista. “Por favor, compartilhe seus pensamentos e memórias de Irene. Estarei lendo cada um deles e sei que ela estará sorrindo do céu. Ela adorava seus fãs”, acrescentou.

A cantora foi responsável por dar voz a grandes sucessos dos cinemas nos anos 80, como ‘Flashdance… What A Feeling’, uma composição dela em parceria com Giorgio Moroder e Keith Forsey, que a deu diversos prêmios como Oscar, Grammy e Globo de Ouro.

Foi também a artista que interpretou dois dos maiores hits do filme ‘Fame’, a canção título ‘Fame’ e ‘Out Here On My Own’.

Leia mais sobre Mundo no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.