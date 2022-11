Morre Isabel, ícone do vôlei brasileiro, aos 62 anos

Foto: Reprodução

A ex-jogadora de vôlei Isabel Salgado morreu aos 62 anos nesta quarta-feira (16). Ela foi vítima de uma síndrome aguda respiratória do adulto (SARA), uma condição rara.

A informação da morte da ex-atleta foi confirmada por amigos próximos ao jornal O Globo. Ela estava internada no Hospital Sírio-Libanês.

Isabel foi a primeira estrela do vôlei feminino brasileiro. Carioca, ela começou a carreira nas categorias de base do Flamengo. Com 16 anos, era titular do clube rubro-negro. Na Seleção, levou o Brasil aos Jogos Olímpicos de Moscou, em 1980, e de Los Angeles, em 1984.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.