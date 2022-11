Morre Luiz Eduardo Machado, médico fez partos dos filhos de Cláudia Leitte

Foto: Reprodução/Redes sociais

O médico obstetra e ginecologista Luiz Eduardo Machado morreu no último domingo (6), em São Paulo. O baiano foi vítima de uma morte cerebral e seu falecimento só foi confirmado na quarta-feira (9).

Entre seus pacientes, o médico tinha grandes estrelas baianas como a cantora Claudia Leitte, que fez uma homenagem ao profissional em suas redes sociais. Bell Marques, que era amigo de Luiz Machado também lamentou a perda.

Formado pela Escola Baiana de Medicina, Luiz era um profissional renomado e foi um dos pioneiros da ultrassonografia ginecológica no Brasil. Ele deixa a esposa, Lívia Machado, e cinco filhos. Segundo o G1, a cerimônia de cremação acontece do corpo do médico acontece na sexta-feira (11), no cemitério Jardim da Saudade, em Salvador.

Através de uma publicação em suas rede sociais, Cláudia homenageou o médico que era um grande amigo da cantora e fez o parto de seus dois filhos. “Hoje eu perdi um amigo, meu obstetra, parceiro de muitos anos, @luizeduardomachado. Que Deus nos conforte, à família e amigos! Não sei o que dizer…”, escreveu a artista.

O cantor Bell Marques também fez uma homenagem a Luiz em suas rede sociais. Bell era amigo do médico há muitos anos e lamentou profundamente a morte do obstetra. “Foi muito bom Luiz, ter você como amigo, foi muito bom conhecer alguém cuja a essência era única, cheia de vida, cheia de fé, e a sua felicidade esbanjava sorrisos.”, escreveu o cantor em sua publicação.

