Morre músico de Edson Gomes que teve parada cardíaca no palco

Fotos: Reprodução / Redes Sociais

O corpo do guitarrista Antônio Ramos de Oliveira, de 64 anos, será enterrado nesta quarta-feira (16) em Salvador. O músico da banda do cantor de reggae Edson Gomes morreu na terça-feira (15). Em nota divulgada pelo cantor baiano, amigos e familiares irão se despedir de Antônio no Cemitério Bosque da Paz, a partir das 15h30.

Antônio Ramos teve uma parada cardíaca em cima do palco, no dia 24 de setembro, antes do início de um show de comemoração dos 50 anos de carreira de Edson Gomes em João Pessoa, estado da Paraíba. Pessoas que estavam na plateia ajudaram no socorro até a chegada do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Quando estava internado no Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa, ele ainda teve outras duas paradas cardíacas, ficando com quadro clínico grave. Uma nota publicada nas redes sociais do cantor Edson Gomes informou que Tony era um dos integrantes com mais tempo de banda.

“Com sua guitarra pulsante e solos melódicos ajudou a eterniza grandes sucessos do artista”, lamentou.

Fotos: Reprodução / TV Bahia

Banda de Edson Gomes é assaltada horas depois

A banda e o cantor Edson Gomes foi assaltada horas depois do ocorrido com o guitarrista Antônio Ramos de Oliveira. O caso acontece na madrugado de domingo (25). Na saída do show, quatro homens armados abordaram a equipe e anunciaram o assalto.

De acordo com a Polícia Militar, os suspeitos levaram uma quantia de dinheiro que não foi especificada.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.