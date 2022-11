Morre rapper Takeoff, do trio Migos, em tiroteio nos Estados Unidos

Foto: Reprodução/Instagram

O rapper Takeoff, que integrava o trio Migos, morreu em um tiroteio na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na madrugada desta terça-feira (1º).

Segundo informações do “TMZ”, a polícia afirmou que o caso o correu por volta das 2h:30, em uma pista de boliche. Quavo, também participante do trio, estava no local com Takeoff.

Os dois estavam jogando dados no local quando uma briga foi iniciada e houve tiroteio. Outras duas pessoas ficaram feridas e foram levadas para o hospital, mas Quavo não foi atingido.

Takeoff tinha 28 anos, lançou quatro disco com a dupla de amigos e um disco solo, em 2018, que alcaçou o quarto lugar na lista de mais vendidos da semana nos EUA.

O trio estava confirmado para um show no Rock in Rio deste ano, mas cancelou a apresentação após anunciarem a separação do trio, ainda por motivos desconhecidos.

