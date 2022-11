Mostra Frida Kahlo tem novos combos e preços de ingressos

Foto: Divulgação

Uma das principais atrações da agenda cultural da cidade, a exposição internacional ‘Frida Kahlo – A Vida de um Ícone’ vem atraindo diariamente muitos baianos e turistas ao Salvador Shopping, no piso L1, no corredor da Caixa Econômica.

Em cartaz até o dia 04 de dezembro, das 10h às 21h (segunda a sábado) e das 10h às 20h (domingo e feriado), a maior exposição já criada em torno da obra da artista mexicana tem novos preços de ingressos, que podem ser adquiridos na hora, através do balcão, instalado no L1, em frente à loja da Adidas. É possível também comprar no site oficial do evento e no site do Eventim.

Os novos valores são para todos os dias da semana: R$60 inteira e R$30 meia, Combo 4: compre 4 inteiras e pague 3, e o Combo Adulto + Criança: R$60,00 – 1 adulto, incluindo grátis uma criança, com idade de 01 a 12 anos (apresentando o RG da criança).

O convite Vip Experience, no valor de R$120,00, dá acesso, além da mostra, à cabine interativa Cadrave Exquir, na qual o visitante terá uma imersão em realidade virtual com óculos 3D, em 9 minutos, viajando pelos elementos imagéticos das obras de Frida e explorando o seu inverso particular. Este convite inclui uma pulseira fast lane (o cliente não precisa pegar fila), uma ecobag, um copo, uma bebida e um nacho. O acesso a esta cabine também poderá ser feito com um acréscimo de uma taxa, no valor de R$20, no convite normal.

A entrada é franca no lounge principal que dá acesso a Mostra Frida Kahlo. Neste espaço, o público poderá visitar a loja com produtos licenciados pela empresa oficial de Frida, saborear a deliciosa gastronomia mexicana do restaurante Nacho´s e fazer fotos na instalação inspirada na artista plástica. Já as sessões terão um número restrito de participantes, com hora e data marcada no momento da compra. A mostra está aberta para receber grupos de estudantes, empresas e associações, além de festas de confraternizações no lounge.

Depois de Salvador, a mostra segue para São Paulo, em fevereiro, seguindo a programação de sua turnê Sul-Americana. Construída em uma área de 2 mil m², o público é convidado a percorrer vários espaços que simbolizam e recriam fatos marcantes da sua trajetória. O evento se apresenta como uma biografia imersiva, que propõe uma jornada interativa através de dez ambientes que retratam seus feitos através de fotografias históricas, filmes, ambientes digitais, instalações artísticas, itens de colecionadores, além de música originalmente criada para reproduzir os momentos mais relevantes da vida da pintora.

Dentro da exposição geral, o público vai conhecer “O Instante”, holografia que reproduz o acidente de bonde que marcou sua vida. Outro destaque é “O Sonho”, uma instalação que retrata a imaginação e sentimentos de Frida durante a sua recuperação na cama, lugar onde criou grande parte de suas obras. A arte faz referência ao ciclo da vida da artista, nascimento e morte, saúde e doença.

O grande destaque fica por conta do salão principal, uma espetacular viagem sensorial em 1 mil m² detelas projetáveis pelo “Universo de Frida”, onde o espectador se mistura às obras enquanto se entrega à profusão de cores e movimentos. Em outro salão, o público terá contato com imagens da sua infância e adolescência, entendendo o contexto histórico e biográfico que moldou a personalidade da mulher que se transformou em um ícone mundial.

Outra atração é a Cabine Fotográfica, com tecnologia capaz de identificar os rostos e, a partir das características de cada um, criar retratos únicos, com técnicas de colagem. Quem quiser soltar a imaginação e fazer desenhos para deixar sua marca, a sala “La Rosita” reproduz o ambiente onde ela dava aulas de pintura. O México, exuberante em costumes e folclore, tão presentes em sua obra é lembrado em ambientes cenografados, como o altar dedicado ao Dia dos Mortos e uma sessão que recria roupas de Frida.

A exposição | “Frida Kahlo – The Art of an Icon” foi criada na Espanha pelas mãos da Frida Kahlo Corporation e da empresa Layers of Reality. Após sucesso em Barcelona, a exposição percorre o mundo, visitando Europa, América do Norte e América Latina. No Brasil, a realização leva a assinatura da Blast Entertainment, empresa do grupo DC SET, responsável pelo sucesso das experiências Beyond Van Gogh e Van Gogh Live 8K, consideradas as maiores mostras do gênero já realizadas no país. A exposição é uma coprodução com a empresa norte-americana Primo Entertainment. Na Bahia, o patrocínio é do Salvador Shopping.

SERVIÇO

Exposição imersiva Frida Kahlo – A Vida de um Ícone

Local: Salvador Shopping, Salvador – BA, Avenida Tancredo Neves, 3133 – Caminho das Árvores;

Período: 05 de outubro a 04 de dezembro de 2022;

Horários: Segunda a sábado, das 10h às 21h; domingo, das 10h às 20h;

Vendas:

Balcão de Ingressos: Salvador Shopping, L1, em frente à loja da Adidas.

Valores

– R$60 inteira e R$30 meia – Todos os dias

– Combo 4 – Compra 4 inteiras e paga 3 – São 25% de desconto e cada convite sai por R$45,00. Todos os dias

– Combo Adulto + Criança: R$60,00 – 1 adulto, incluindo grátis uma criança, com idade de 01 a 12 anos (apresentando o RG da criança)

– Vip Experience: R$120 – Inclui uma pulseira fast lane (o cliente não precisa pegar fila), uma ecobag, um copo, uma bebida e um nacho. Todos os dias.

*01 criança até 12 anos, acompanhada de 01 adulto não paga. Todos os dias.

