Motor falha e ferry-boat é tomado por fumaça durante travessia

Foto: Reprodução / Redes Sociais

Um dos motores do ferry-boat Maria Bethânia falhou durante a travessia Salvador-Mar Grande, deixando a embarcação coberto de fumaça, na noite de quarta-feira (9). Um vídeo feito por passageiros mostra o momento do escapamento da fumaça.

De acordo com a Internacional Travessias, empresa responsável pela administração do serviço, a embarcação foi retirada da operação para reparos. A empresa informou que o esapcamento de fumaça foi causado por causa de um problema em um dos motores. A situação, conforme a empresa, não apresenta perigo para os passageiros.

Ainda não há previsão para que o ferry Maria Bethânia volte a ser incluído na operação.

Suspensão de transporte de veículos pesados

A travessia de veículos pesados pelo sistema Ferry-Boat foi temporariamente suspensa, segundo determinação da Agência Estadual de Regulação de Serviços Públicos de Energia, Transportes e Comunicações da Bahia (Agerba). A resolução será publicado no Diário Oficial do Estado nesta quinta-feira (10), mesmo dia em que medida passa a valer.

Não será permitido transporte de ônibus, jamanta, caminhão simples, caminhão trucado e micro-ônibus, reboque e utilitário com capacidade de carga a partir de 1.500kg, entre Salvador e a Ilha de Itaparica.

Ficam suspensas as travessias dos veículos pesados, em caráter emergencial, partindo de São Joaquim (sentido Bom Despacho), das 5h das sextas-feiras até às 15h dos sábados, como também das 5h das vésperas de feriados até às 15h do dia posterior ao feriado.

Já no sentido Bom Despacho (para São Joaquim), das 5h dos domingos até às 15h da segunda-feira, como também das 5h do dia do dia do feriado até às 15h do dia seguinte ao feriado.

Leia mais sobre Bahia no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.