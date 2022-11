Motorista morre após bater em árvore na Bahia

Foto: Reprodução / TV Bahia

O motorista de uma caminhonete morreu, no domingo (13), depois perdeu o controle da direção do veículo e bateu em uma árvore na cidade de Ipiaú, no sul da Bahia. A colisão foi flagrada por câmeras de segurança instaladas na Avenida Tancredo Neves.

A vítima, segundo a TV Bahia, foi identificada como Renildo Rodrigues Santos, de 56 anos. Testemunhas afirmam que o homem tentou fazer uma ultrapassagem proibida e na sequência perdeu o controle. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada, mas ao chegar no local, Renildo já estava sem vida.

Batida deixa ferido

Foto: Reprodução / TV Bahia

Um motociclista ficou gravemente ferido, também no domingo (13), após ser atingido por uma caminhonete no Assentamento João Amazonas, entre as BAs 262 e 001. A rodovia fica localizada entre as cidades de Ilhéus e Uruçuca, no sul da Bahia.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motociclista recebeu atendimento do Samu ainda no local. Em seguida, ele foi encaminhado para o Hospital Costa do Cacau, em Ilhéus. Após atingir a moto, a caminhonete bateu em uma árvore.

Ainda de acordo com a PRE, o motorista abandonou o veículo no local e fugiu. Ele não foi identificado. Os veículos foram encaminhados para a sede da 7ª Coordenadoria Regional de Polícia do Interior (Coorpin).

