Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um motorista perdeu o controle da Ferrari que dirigia e invadiu a calçada na Avenida Garibaldi, em Salvador, na tarde desta sexta-feira (18).

De acordo com a Superintendência de Trânsito do Salvador (Transalvador), ninguém ficou ferido e nenhum carro foi atingido. Não foi informada a causa do acidente.

Segundo o especialista em automóveis Fabio Cota, a Ferrari é um modelo 488 GTB 3.9 V8 670cv, fabricado em 2015 e modelo 2016.O veículo é avaliado em R$ 2.760.388,00 pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

O veículo na calçada chamou a atenção das pessoas que passavam próximo a praça Lord Cochrane, no sentido Vale do Canela. Um dos pedestres, que filmou o veículo, chegou a brincar com a situação.

“É meu amigo, respeite um prejuízo”, brincou.

Ainda segundo a Transalvador, o motorista ficou no local até o carro ser removido por um guincho particular.

Um trecho da avenida precisou ser interditado para que o carro fosse retirado, o que causou lentidão no trânsito, mas foi normalizado por volta das 15h.

Veja o vídeo:

Vídeo: Motorista perde controle de Ferrari e invade calçada em Salvador 📹Reprodução/Redes sociais#ibahia #salvador pic.twitter.com/DHc6l6CswG — iBahia (@iBahia) November 18, 2022

