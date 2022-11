Motorista por app é achado morto após aceitar corrida em Salvador

Foto: Reprodução/TV Bahia

Um motorista por aplicativo de 26 anos foi encontrado morto após aceitar uma corrida, no bairro de Pau da Lima, em Salvador. A informação foi confirmada ao iBahia pela Polícia Civil nesta terça-feira (15). O jovem, identificado como Ramon dos Santos Miranda, estava desaparecido desde a última sexta-feira (11). O corpo foi localizado no domingo (13).

Segundo informações passadas ao g1 pela esposa da vítima, que preferiu não se identificar, o carro usado pelo motorista para trabalhar era alugado e foi encontrado abandonado e com vestígios de sangue, após ser rastreado com ajuda de GPS. O local, no entanto, não foi divulgado.

Após ser localizado, o corpo do jovem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) de Salvador. Não há detalhes sobre o sepultamento. O caso está sob investigação da 3ª Delegacia de Homicídios (DH/BTS). Ainda não há detalhes sobre autoria e motivação do crime. De acordo com a polícia, os laudos do Departamento de Polícia Técnica (DPT) ajudarão na apuração do caso.

