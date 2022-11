Movimento Iconoclasta: como pode cair no vestibular

Movimento Iconoclasta: descubra como o assunto pode ser cobrado no vestibular

O termo “movimento iconoclasta” é usado para definir um movimento que surgiu no Império Bizantino e que se opunha ao uso de imagens religiosas.

O assunto é abordado com muita frequência pelas principais provas do país, com um destaque para os vestibulares.

Assim, para que você entenda como o assunto pode ser cobrado na sua prova, o artigo de hoje trouxe a resolução comentada de uma questão de vestibular sobre o movimento iconoclasta. Vamos conferir!

Movimento Iconoclasta: questão de vestibular

(UFV) O movimento Iconoclasta foi difundido a partir da cidade de Bizâncio e se espalhou pela Europa em meados do século VIII. Sobre o movimento Iconoclasta, é CORRETO afirmar que:

a) surgiu como crítica às políticas dos sucessores de Justiniano, sendo que seus líderes propagavam a quebra de imagens do rei por toda a cidade e suas possessões.

b) foi um movimento liderado por árabes muçulmanos que viam nas imagens cristãs um risco à efetiva ocupação islâmica do Oriente.

c) surgiu mais como crítica ao culto de imagens religiosas, levada a cabo por alguns líderes da própria Igreja, como o Papa Leão III, que em 730 d. C., decretou a proibição de idolatrias.

d) foi um movimento contrário à política de construção de templos e esculturas de inspiração greco-romana nas ruas em função da alarmada fome entre as populações mais pobres.

Análise:

A resposta correta para a questão é a letra C.

O termo “iconoclastia” foi originalmente criado no Império Bizantino em meados do século V d.C.. A língua oficial do Império era o grego e, dessa maneira, o termo “iconoclastia” possui a sua origem na língua grega e possui o significado de “quebrador de imagens”

O movimento se opunha ao uso de imagens religiosas e sagradas, prática usual dentro do catolicismo.

A partir do século V, alguns imperadores bizantinos passaram a se opor ao culto de imagens de santos. O imperador Leão III, por exemplo, era um desses líderes que se opunham à prática. O líder tentou expandir o seu descontentamento com a prática por todo o império.