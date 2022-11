Movimento negro faz homenagem para Zumbi em Salvador

Foto: Cláudio Mota

Dezenas de integrantes do movimento negro se reuniram na tarde deste sábado (19) para homenagear Zumbi dos Palmares, em Salvador. Em alusão ao Dia da Consciência Negra, o grupo deixou flores na estátua do herói da resistência preta do Brasil, que fica localizada no Centro Histórico da capital baiana.

Organizado pela União de Negros e Negras Pela Igualdade (Unegro), o ato começou pouco depois das 13h. Além das flores para Zumbi, o grupo também usou cartazes, camisas e palavras de ordem para reforçar o combate à desigualdade racial. Confira o vídeo abaixo

Esta foi a 14ª edição das homenagens realizadas à estátua, que foi inaugurada em 2008. Em contato com o iBahia, a professora e presidente da Unegro, Ângela Guimarães, falou sobre a importância do ato para o movimento negro nacional.

“Os atos da Consciência negra são momentos de afirmação da memória da resistência negra no Brasil. Resgatam a contribuição ancestral das gerações que nos antecederam e apontam para o descortinar de um futuro de igualdade e liberdade”, contou.

A professora também ressaltou a luta contra o racismo, que foi pautado no ato. “É uma necessidade civilizatória. Precisamos remover este entrave ao pleno desenvolvimento humano e ao pleno exercício da potencialidade de todas as pessoas. Uma nação que oprime e subalterniza seres humanos em função da cor de sua pele é uma nação fadada ao infortúnio”.

Ícone de representatividade

Foto: Reprodução

A estátua de Zumbi é tida pelo movimento negro como símbolo de representatividade nacional, na luta contra o racismo e pela igualdade. A importância é explicada no histórico escravocrata do país e foi relembrada pela liderança em entrevista.

Segundo a presidente da Unegro, o movimento sempre questionou a leitura de que o Brasil seria um paraíso para negros e negras e luta para desconstruir o mito da democracia racial, tendo como base o destaque do protagonismo da população africana e afro-brasileira na formação da sociedade.

“Nós não tivemos um racismo cordial, nós não temos cordialidade nas relações sociais. Nós tivemos a implementação de um projeto colonial escravista muito cruel, que se utilizou do sequestro, do tráfico e da escravização de africanos e africanas para construir a civilização brasileira”.

Processo que, como apontou a professora, não foi recebido com passividade, proporcionando a liberdade do povo negro, e tendo Zumbi como figura de liderança. Para o movimento, o mais importante líder do Quilombo dos Palmares sempre será lembrado como ícone da luta contra a escravidão no Brasil.

“Isso tudo se deu na base de muito conflito, porque os oprimidos naquelas circunstâncias nunca aceitaram essa opressão calados. Sempre nos organizamos. Nossos ancestrais resistiram. E é nesse sentido que a gente apresenta a figura de Zumbi como figura de liderança política, estrategista, que organizou a resistência secular do Quilombo dos Palmares – uma experiência de liberdade da população negra e um confronto com o estado colonial escravista”.

Guimarães apontou a representação da liderança ancestral como uma contrapartida a outros monumentos espalhados pelo país, que prestam homenagens personalidades que apoiaram a escravidão. “A estátua de Zumbi confronta com as estátuas dos saqueadores coloniais, dos escravistas, dos falsos líderes, e apresenta a população negra como protagonista da sua própria história”.

O símbolo é o que a professora descreveu como resultado da luta levantada pelo movimento, que segue em busca de outras representações negras históricas, mas não somente com estátuas, e sim com homenagens como nomear ruas, avenidas e outros importantes pontos de destaque.

“A gente, quando lutou para ter uma estátua de Zumbi dos Palmares no Pelourinho, um reduto historicamente de resistência negra, foi exatamente para dialogar e educar a sociedade, para que enxerguem na população negra não aqueles e aquelas que ocupam os subsolos da sociedade, mas que nos enxerguem como protagonistas de construção da nossa própria história, da nossa liberdade, da nossa luta pela igualdade”.

Confira fotos das homenagens deste sábado

Foto: Uise Epitacio Foto: Cláudio Mota Foto: Uise Epitacio Foto: Uise Epitacio

