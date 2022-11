MPT apura acidente que matou homem no Centro de Convenções

O Ministério Público do Trabalho (MPT) abriu um inquérito para apurar o acidente que matou um trabalhador no Centro de Convenções da Bahia, em Salvador. A informação foi divulgada pelo órgão nesta terça-feira (8). As apurações estão em início.

O acidente aconteceu na noite de segunda-feira (7). O homem, que não teve o nome divulgado, era funcionário de uma empresa terceirizada e estava descarregando um caminhão com portas de vidro, quando foi atingido pelos materiais.

Em nota, a GLS Events, que é responsável pela gestão do Centro de Convenções, disse que todos os procedimentos de segurança estavam sendo cumpridos durante a montagem do evento, e lamentou o falecimento do trabalhador.

Ainda segundo a GLS, a equipe brigadista e de paramédicos chegou a prestar os primeiros socorros ao homem e levou ele para o hospital, mas o trabalhador não resistiu. A empresa afirmou ainda que está em contato com a empresa terceirizada para prestar todo o apoio necessário.

Em nota, o MPT informou que a empresa se pronunciou em solidariedade à vítima, mas ainda não esclareceu as circunstâncias do acidente.

Além desse caso, o órgão apura uma outra situação ocorrida também na segunda-feira, só que em Teixeira de Freitas. A vítima, identificada como Dernevaldo Lopes de Almeida, de 55 anos, teria sido soterrada quando atuava na colocação de tubulações para drenagem de águas de chuva para um condomínio residencial. Ainda não foi possível identificar o empregador direto nem os indiretos.

Informações das polícias técnica e civil, além dos relatórios da auditoria-fiscal do trabalho sobre as condições em que os acidentes ocorreram, serão solicitadas.

Conforme o MPT, só depois de reunir informações e documentos, poderão ser convocadas testemunhas e a as empresas responsáveis pelos trabalhadores atingidos.

