MRS Logística abre 25 vagas de emprego em Barra do Piraí

MRS Logística abre empregos em Barra do Piraí

A MRS Logística é a operadora responsável por administrar uma malha ferroviária de 1.643 km do Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. Com uma produção diversificada, essa rede está entre as principais do país no quesito transporte.

Atualmente, são 25 vagas disponíveis na empresa para Aprendiz Industrial, todas elas para a região de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro. Com a faixa salarial a combinar, os seguintes requisitos devem ser preenchidos para participar do processo seletivo:

Ensino Médio completo;

Com 18 a 22 anos de idade;

Ter interesse na área de manutenção elétrica;

Disponibilidade para trabalhar 8h diárias, manhã ou tarde.

Além disso, a empresa diz que é desejável estar em um curso profissionalizante nas áreas de manutenção elétrica. O prazo de inscrição segue aberto na internet até o dia 13 de novembro de 2022.

Como se candidatar

Recentemente, novas oportunidades de empregos foram anunciadas na região de Barra do Piraí, no Rio de Janeiro.

Quer fazer parte dessa equipe? Acesse o site 123empregos, encontre o cargo e envie seus dados.

