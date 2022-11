‘Muito fácil juntar nossas formas de pensar’, diz Nando Reis sobre Pitty

Foto: Divulgação/Lucca Miranda

Dois grandes nomes da música brasileira decidiram se juntar para fazer uma turnê conjunta que roda o país desde junho deste ano.

No sábado (12), o show inédito passará por Salvador, na Arena Fonte Nova, a partir das 21h. Os ingressos estão à venda por meio da Bilheteria Virtual e custam a partir de R$90.

Em conversa com o iBahia, Nando Reis falou sobre a experiência de juntar o vasto repertório com as músicas da carreira de Pitty no show especial.

“O desejo surgiu quando convidei a Pitty pra cantar comigo ‘Um tiro no coração’, ela imediatamente disse ‘mas quero fazer mais coisas’, e eu gosto de gente entusiasmada, porque sou entusiasmado e me identifico e fico entusiasmado para juntar pessoas entusiasmadas”, iniciou.

“Então esse entusiasmo todo nos levou a rapidamente a fazer conjecturas, planejar, desenhar o que se vê na turnê. Rapidamente imaginamos que seria uma turnê e não um disco. Isso foi ao longo da pandemia, um processo de um ano, de trocas de WhatsApp, de mensagens, de telefonemas e depois de encontros, o aprimoramento e todo a construção desse projeto a que nos junta”, explicou.

“Vejo nós dois com trajetórias semelhantes e abordagens como artistas idênticas, sobre o pensamento, nosso pensamento como condição e acho que é muito foi muito fácil juntar os nossos repertórios e as nossas formas de pensar”, finalizou Nando Reis.

Na terra natal de Pitty

A roqueira soteropolitana já havia resgatados as raízes com o disco “Matriz”, de 2019, e chegou a gravar o audiovisual do projeto em um show gratuito, na Concha Acústica do Teatro Castro Alves, em dezembro daquele ano.

Novamente em solo baiano, desta vez com uma nova turnê, a cantora está cheia de expectativas, segundo Nando Reis. O cantor também já passou pela cidade natal, São Paulo, no primeiro show em conjunto.

Foto: Divulgação/Lucca Miranda

“A Importância é igual a de todos os shows embora, evidentemente haja associações, despertem associações e memórias muito fortes. No meu caso em São Paulo é uma oportunidade que meus filhos assistam, a Vânia assista porque raramente eles viajam para ver os shows”, contou.

“Sobre Salvador, a Pitty já me adiantou que vai ser uma grande emoção, até porque ela não mora mais lá há muitos anos, então tem toda uma história com aquela cidade, eu mesmo estou muito curioso e feliz de presenciar e participar desse momento”, disse, por fim.

Serviço

Show: Pitty e Nando Reis – As Suas, As Minhas e As Nossas

Data:12 de novembro (sábado)

Horário: 21h

Local: Arena Fonte Nova

Endereço: Ladeira da Fonte das Pedras, s/n – Salvador – BA

Ingressos: A partir de R$ 90

Compra de ingressos: Bilheteria Virtual

Classificação: 16 anos

